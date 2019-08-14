Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda insan seli
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Kuşadası'nda insan seli

1 saat önce

Kuşadası'nda insan seli Kuşadası'nda bayramın üçüncü günü adım atacak yer kalmadı, trafik kilitlendiAYDIN - 5 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranı yakalayan Kuşadası'nda, tatilciler ilçeyi doldurdu.

Kuşadası'nda insan seli
Kuşadası'nda bayramın üçüncü günü adım atacak yer kalmadı, trafik kilitlendi
AYDIN - 5 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranı yakalayan Kuşadası'nda, tatilciler ilçeyi doldurdu. Şehirde adım atacak yer kalmazken tüm cadde ve bulvarlarda trafik kilitlendi, ilginç görüntüler oluştu.
Kurban Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, yerli tatilcilerin yoğun ilgisi nedeniyle rezervasyonlarda yüzde 100'lere varan bir doluluk yaşandı. 5 günlük tatil nedeniyle tam kapasite çalışan konaklama tesislerine başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere büyük kentlerdeki tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Gündüz plajlarda yaşanan hareketlilik akşam saatlerinden itibaren Kuşadası sokaklarına yansıdı. Tüm kafe ve restoranlar doldu. Araçlar cadde ve sokakları kilitleri. Bayramın üçüncü günü akşamı Kuşadası sokaklarında adım atacak yer kalmadı.
Bayram tatili ile birlikte yoğun bir tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda sokaklar ve sahil bandı doldu.
Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 12:58 Kaynak: İHA
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