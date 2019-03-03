Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda İnsan Tacirlerine Operasyon; 6 Tutuklama

Kuşadası'nda İnsan Tacirlerine Operasyon; 6 Tutuklama

25 dakika önce

Kuşadası'nda göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmasını organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası'nda İnsan Tacirlerine Operasyon; 6 Tutuklama, System.String[]
Kuşadası'nda göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmasını organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. İnsan tacirliği suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, insan tacirlerine yönelik çalışma yapan Kuşadası ve çevresinde belirlenen insan tacirlerinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin operasyonunda daha önceden isimleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda göçmen kaçakçılığında kullanılan bir bot ve motor ile şüphelilere ait dijital veriler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından sorgulanan 8 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kuşadası'nda hakim karşısına çıktı. Ege Bölgesi'nden gelen göçmenleri para karşılığında yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırdıkları belirlenen 8 şüheliden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından tutuklanan 6 şüpheli ise cezaevine konuldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:45 Kaynak: İHA

Kuşadası, 3. Sayfa
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