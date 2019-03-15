Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda İstihdam Toplantısı

Kuşadası'nda İstihdam Toplantısı

28 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Milli İstihdam Seferberliği kapsamında turizmcilere yönelik ek istihdam teşvik paketleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kuşadası'nda İstihdam Toplantısı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Milli İstihdam Seferberliği kapsamında turizmcilere yönelik ek istihdam teşvik paketleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kuşadası Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, istihdam programına destek verdiklerini söyledi.

Köşger, "Bu sene yine devletimizin sağladığı imkanlarla birlikte işverenimizin yanındayız. Devletimiz yine 2019 yılında 3 ay boyunca işverenin tüm ihtiyaçlarını ve giderlerini karşılayacak. Ayrıca diğer aylarda bir formül geliştirerek yine diğer giderlerini de karşılamaya devam edecek." dedi.

Konuşmanın ardından SGK Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz ve İşkur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, ek istihdam teşvik paketi konusunda çıkan yasalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Programa, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:59 Kaynak: AA

Aydın, Kuşadası, Güncel
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