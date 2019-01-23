Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda İstinat Duvarı Böyle Çöktü, Araçlar Altında Kaldı

Kuşadası'nda İstinat Duvarı Böyle Çöktü, Araçlar Altında Kaldı

1 saat önce

Kuşadası'nda istinat duvarı böyle çöktü, araçlar altında kaldıAYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprak kayması sonucu bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Kuşadası'nda istinat duvarı böyle çöktü, araçlar altında kaldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprak kayması sonucu bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu 5 araç toprak altında kalırken, bazı evlerde de hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Değirmendere Mahallesi Kalafat Tepe mevkii 834. Sokak üzerindeki Park Olivia Sitesi'ne ait istinat duvarı aşırı yağmurların ardından toprak kayması nedeniyle çöktü. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda sitenin otoparkında bulunan 5 otomobil çöken duvarın altında kalırken, Park Olivia Sitesi'ndeki bazı evlerde de hasar meydana geldi. Çökme sonrası 20 ailenin yaşadığı 80 dairelik Park Olivia Sitesi ile siteye giden yollarda güvenlik önlemi alındı.
Site yöneticisi Ahmet Çelik, yol ile site arasındaki istinat duvarının aşırı yağmurlar sonucu sabaha karşı çöktüğünü belirterek, "Bazı araçlar toprak altında kaldı, bazı evlerde de hasar meydana geldi. Belediye 834. Sokak üzerinde geçen yıl dolgu ile yol yapmıştı. Bunun sakıncalı olduğunu defalarca belediyeye bildirdik ve önlem alınmasını istedik. Hem yol toprak dolgu ile yapıldı hem de yağmur suyu için belediye hiçbir önlem almadı. Gerekli drenaj yapılsaydı bu olayla karşılaşmayacaktık. Uyarılarımız dikkate alınmadı ve bu olay meydana geldi" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

Değirmendere, Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


17 Yaşındaki Genç, WhatsApp Grubuna İki Satırlık Mesaj Bırakıp Canına Kıydı PKK'nın Arkadaşını Kurşuna Dizmesine Tanıklık Eden Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

Bakan Albayrak'tan Asgari Ücret Açıklaması: Enflasyona Etkisi Hafif Olacak Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 15:03:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda İstinat Duvarı Böyle Çöktü, Araçlar Altında Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]