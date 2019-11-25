Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda istinat duvarı çöktü
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Kuşadası'nda istinat duvarı çöktü

6 saat önce

Kuşadası Ege Mahallesi mevkiinde istinat duvarı çöktü.

Kuşadası'nda istinat duvarı çöktü, System.String[]

Kuşadası Ege Mahallesi mevkiinde istinat duvarı çöktü. Bölgede maddi hasar meydana geldi.


Saat 17: 00 sularında meydana gelen olayda şans can kaybı yaşanmazken bir araç meydana gelen göçük sonrası düşmekten son anda kurtarıldı. Bölge de polis ekiplerince önlem alındı. Yan tekerlekleri çukurda kalan aracı itfaiye gelen çekici ile kurtardı.


Yağan yoğun yağmur sonrasında istinat duvarında çatlaklar oluştuğunu belirten mahalle sakinleri yaşanan talihsiz olaydan sonra can kaybının yaşanmamasından dolayı mutlu oldukları belirtti. - AYDIN

Kuşadası, Ege, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:47 Kaynak: İHA
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