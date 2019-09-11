Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda işyeri soygunun şüphelisi tutuklandı
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Kuşadası'nda işyeri soygunun şüphelisi tutuklandı

9 dakika önce

Kuşadası'nda bir işyerinden gerçekleşen soygunla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kuşadası'nda işyeri soygunun şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kuşadası'nda bir işyerinden gerçekleşen soygunla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 9 Eylül tarihinde gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan tüm kamera kayıtlarını inceleyerek, hırsızlık şüphelisinin M.D. olduğunu belirledi. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir evde olduğu belirlenen M.D.'yi gözaltına alan polis ekipleri, sorgulamasının ardından mahkemeye sevk etti. Hırsızlık şüphelisi M.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Aranan bir zanlı yakalandı


Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacıfeyzullah Mahallesinde ekipleri görünce şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada K.Ü. isimli şüphelinin "dolandırıcılık" suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:37 Kaynak: İHA
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