KUŞADASI'NDA JEOTERMAL KUYU AÇILMAK İSTENMESİNE TEPKİ - Son Dakika

KUŞADASI'NDA JEOTERMAL KUYU AÇILMAK İSTENMESİNE TEPKİ

21.04.2021 15:36

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir şirketin jeotermal kuyu açmak için sondaj çalışması yapmak istemesi, çevreci dernekler, sivil toplum kuruluşları ve mahallelinin tepkisine neden oldu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir şirketin jeotermal kuyu açmak için sondaj çalışması yapmak istemesi, çevreci dernekler, sivil toplum kuruluşları ve mahallelinin tepkisine neden oldu. Bir araya gelen 6 mahalle muhtarı, üç kooperatif ile iki dernek üyesi ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Bölge halkı olarak bu kuyuların açılmasını istemiyoruz denildi. Şirketin proje teknik sorumlusu Anıl Kayaalp ise projenin tamamen jeotermal teknolojik sera kurmaya yönelik olduğunu öne sürdü.

Kuşadası'nın Değirmendere Mahallesi'nde, özel bir şirket jeotermal kuyusu açmak için geçen günlerde sondaj çalışması yapmak istedi. Bunun üzerine ilçedeki çevreci dernekler, sivil toplum kuruluşları ve kırsal mahallede oturan vatandaşlar harekete geçti. Çalışmanın bölgedeki tarımsal faaliyetlere zarar vereceğini ileri süren çevreciler, kuyuların açılmak istendiği yerlerde inceleme gezisi yaptı. Gezinin ardından bir araya gelen 6 mahalle muhtarı, 3 kooperatif ile 2 derneğin üyeleri sosyal medya üzerinden ortak basın açıklaması yaptı.

TARIM ALANI OLMA VASFINI KAYBEDECEK

Kirazlı, Soğucak, Caferli, Çınar, Yaylaköy ve Değirmendere mahalle muhtarları ile Kirazlı Küplüce Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kirazlı Sulama Kooperatifi, Yaylaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) adına yapılan açıklamada bölgede ekolojik tarım yapıldığına dikkat çekildi. Tarım alanının ortasında bir termal işletmenin yer altı sularının tuzlanmasına ve bor oranının artmasına neden olacağı için bölgenin tarım alanı olma vasfını kaybedeceği, vurgulandı.

'SAHA İNCELEMESİ YAPTIK'

Kuşadası'nda jeotermal kuyusu açılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirten Yaylaköy Mahallesi Muhtarı Erhan Yıkılmaz, Haberi duyunca Değirmendere Mahallesi'ne gidip bir saha incelemesi yaptık. İnceleme sonrasında kuyuların özellikle tarım alanlarının içerisinde olduğunun tespitini yaptık. Bizler altı köyün muhtarı olarak yüzyıllardır tarımın devam ettiği bu bölgemizde jeotermal kuyuların açılmasına karşıyız dedi.

'YARDIM BEKLİYORUZ'

Değirmendere Mahallesi Muhtarı İsmail Atal ise Mahallemiz sınırları içerinde olan Saz Değirmeni mevkiinde JES kuyuları açılmak isteniyor. Ancak biz buna kesinlikle karşıyız. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bölgede özellikle bol miktarda zeytin ağacı var. Narenciye yetiştiriliyor. Eğer JES kuyuları açılırsa tarımsal faaliyetler zarar göreceği için bitecek. Bu konuda devletimizden de destek ve yardım bekliyoruz diye konuştu.

TERMAL AKIŞKAN JES KURMAYA UYGUN DEĞİL'

Değirmendere Mahallesi'nde jeotermal kuyusu açmak için sondaj çalışması yapmak isteyen şirketin proje teknik sorumlusu Anıl Kayaalp, tepkileri anlayışla karşıladıklarını söyledi. Projenin tamamen jeotermal teknolojik sera kurmaya yönelik olduğunu belirten teknik sorumlu Kayaalp, Bilimsel veriler doğrulusunda bölgedeki termal akışkan zaten jeotermal elektrik santrali kurulumuna uygun özellikler göstermiyor. Türkiye genelinde bulunan 18 jeotermal arama ve işletme ruhsatlarımızın hiçbirinde JES'e yönelik çalışmalarımız veya girişimlerimiz olmamıştır dedi.

KUŞADASI'NDA JEOTERMAL KUYU AÇILMAK İSTENMESİNE TEPKİ
KUŞADASI'NDA JEOTERMAL KUYU AÇILMAK İSTENMESİNE TEPKİ
KUŞADASI'NDA JEOTERMAL KUYU AÇILMAK İSTENMESİNE TEPKİ
KUŞADASI'NDA JEOTERMAL KUYU AÇILMAK İSTENMESİNE TEPKİ

Kooperatif, Kuşadası, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUŞADASI'NDA JEOTERMAL KUYU AÇILMAK İSTENMESİNE TEPKİ - Son Dakika


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