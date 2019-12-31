Kuşadası'nda kaçak içki deposuna operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda kaçak içki deposuna operasyon - Son Dakika

Kuşadası'nda kaçak içki deposuna operasyon

6 saat önce

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince Kuşadası'nda gerçekleştirilen operasyonda 88 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Kuşadası'nda kaçak içki deposuna operasyon, System.String[]

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince Kuşadası'nda gerçekleştirilen operasyonda 88 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni yıl öncesi yapılan istihbarat çalışmasının ardından Kuşadası Hacıfeyzullah mahallesinde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, değişik markalarda 88 şişe sahte bandrollü içki ile bu içkilerin şişelerine yapıştırılan ithalatçı firmaların sahte etiketleri ele geçirildi. Şüpheli V.O. isimli şüpheli, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:03 Kaynak: İHA
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