Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 75 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 75 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir süredir takip edilen

V.Ü. isimli şüpheli aracı ile birlikte seyir halinde iken Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 15 adet 5 litrelik bidonlara doldurulmuş toplamda 75 litre yapma şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:06 Kaynak: İHA
Polis, Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Soylu müjdeyi verdi: Şimdi kadın özel harekat alacağız Ev hapsindeyken öldürülen iş adamının eşinden çarpıcı sözler: Düşmanları sevindirmeyeceğim İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi Bu görüntüler Erzurum'dan değil Aydın'dan

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:27:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]