Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Kuşadası'nda Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

3 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan iki farklı operasyonda, 25 şişe kaçak içki, 169 paket kaçak sigara ile 169 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kuşadası'nda Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan iki farklı operasyonda, 25 şişe kaçak içki, 169 paket kaçak sigara ile 169 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 169 paket gümrük kaçağı sigara ile 169 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, otomobil sürücüsü A.Ö.A gözaltına alındı.

Öte yandan Türkmen ve Ege mahallelerinde 2 markette yapılan kontrollerde 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan işletme sahipleri M.F.K ve A.T, ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:51 Kaynak: AA

Kuşadası, Güncel
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