Kuşadası'nda Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde yapılan iki farklı operasyonda, 25 şişe kaçak içki, 169 paket kaçak sigara ile 169 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi
'nde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 169 paket gümrük kaçağı sigara ile 169 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, otomobil sürücüsü A.Ö.A gözaltına alındı.
Öte yandan Türkmen ve Ege
mahallelerinde 2 markette yapılan kontrollerde 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan işletme sahipleri M.F.K ve A.T, ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.