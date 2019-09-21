Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda kaçak sigara ve tütüne geçit yok
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Kuşadası'nda kaçak sigara ve tütüne geçit yok

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak sigara ile mücadele kapsamında çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Kuşadası'nda kaçak sigara ve tütüne geçit yok, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak sigara ile mücadele kapsamında çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, kaçak sigara ve tütün mamulleri satışı ile mücadele kapsamında Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği çalışma başlattı. İlçe genelinde faaliyet gösteren 5 işyerinde yapılan arama yapıldı. Arama yapılan 3 iş yerinde 9 kilogram 278 gram kıyılmış tütün, 2 bin adet kıyılmış tütünden makarona doldurulmuş sigara, 89 adet değişik marka ve gramajlarda toplam 59 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.


Kaçak tütün sattığı tespit edilen işyerlerine yönelik gerekli kanuni işlem başlatıldı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:04 Kaynak: İHA
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