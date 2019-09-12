Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda kaçak tütün operasyonu
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Kuşadası'nda kaçak tütün operasyonu

59 dakika önce

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği operasyonda çok miktarda kaçak tütün ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Kuşadası'nda kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği operasyonda çok miktarda kaçak tütün ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; tütün satışı yapan 5 iş yerini denetleyen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığı ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 3 iş yerinde kaçak tütün mamulleri ele geçirdi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 5 bin gram kıyılmış tütün, 2 bin 800 adet kıyılmış tütünden makarona doldurulmuş sigara, 12 Adet 50 gram paket halinde kaçak tütün, 15 Adet 50 gram paket halinde kaçak tütün, 12 Adet 100 gram paket halinde kaçak tütün, 2 adet 50 gram paket halinde kaçak tütün ve 2 adet 100 gram paket halinde kaçak tütün ele geçirildi. KOM ekipleri, kaçak tütün operasyonuyla ilgili R.T., A.S. ve Y.M.D. isimli kişileri de gözaltına alarak, yasal işlem başlattı. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
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