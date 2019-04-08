Kuşadası'nda Kaçakların Ölümüne Kaçışı Son Anda Böyle Önlendi

Kuşadası'nda kaçakların ölümüne kaçışı son anda böyle önlendi 3 metrekarelik botta 41 kaçak yakalandıAYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 41 kişi, balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası'nda kaçakların ölümüne kaçışı son anda böyle önlendi

3 metrekarelik botta 41 kaçak yakalandı



AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 41 kişi, balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 3 metrekarelik tekne ile ölümüne kaçış yapan 11'i kadın 7'si çocuk toplam 41 kişi, Sahil Güvenlik gemisi tarafından kurtarıldı. Kaçakların ölümüne yolculuğu ve yakalanarak kurtarılmaları amatör kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Sabah erken saatlerde bir lastik bot ile Kuşadası Madra çayı önlerinden Yunanistan istikametine lastik bot ile kaçmaya çalışan bir grubu gören balıkçılar, oldukça tehlikeli olan yolculuğu önlemek için önce ıslıkla kaçakları durdurmaya çalıştı. Göçmenlerin kaçmaya devam etmesi üzerine denizciler kendi botları ile lastik botun önünü çelip durumu Sahil Güvenlik ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, zodyak bot ile yakaladıkları kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik gemisine alarak karaya götürdü.

Kaçaklardan 24'ünün Kongo, 3'ünün Angola, 3'ünün Brunei, 3'ünün Orta Afrika, 2'sinin Uganda, 2'sinin Somali, 2'sinin Sudan diğer ikisinin ise Eritre ve Gineli olduğu tespit edildi.

Kaçaklar işlemlerin ardından Yabancılar Şubesi'ne teslime edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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