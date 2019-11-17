Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kuşadası'nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kuşadası'nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Kuşadası'nda İki çeşmelik caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; karşıdan karşıya geçmek isteyen Ş.S (65)'e 34 GM 9637 plakalı kadın sürücü çarptı. Kazada Ş.S yaralandı. Olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi Ş.S ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
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