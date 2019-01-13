Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Kalorifer Peteklerini Çalan Hırsız Yakalandı

Kuşadası'nda Kalorifer Peteklerini Çalan Hırsız Yakalandı

1 saat önce

Kuşadası'nda evlerden ve inşaatlardan kalorifer peteklerini çalan bir hırsız polis tarafından suçüstü yakalandı.

Kuşadası'nda Kalorifer Peteklerini Çalan Hırsız Yakalandı, System.String[]
Kuşadası'nda evlerden ve inşaatlardan kalorifer peteklerini çalan bir hırsız polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, son dönemde evlerden kalorifer peteklerinin çalınmasının üzerine harekete geçen Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, hırsızlık olaylarına yönelik gerçekleştirdikleri önleyici hizmet kapsamında elinde kalorifer petekleri bulunan Ö.Ş.(38) isimli bir şahsı suçüstü yakaladı. Yapılan araştırmada Ö.Ş.'nin söz konusu kalorifer peteklerini Türkmen Mahallesi Denizel Sokak üzerindeki bir evden çaldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:19 Kaynak: İHA

Polis, Kuşadası, 3. Sayfa
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