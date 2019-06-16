Kuşadası'nda kamyonet takla attı, 1 yaralı
1 saat önce
Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kuşadası
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası- Söke
karayolunun Değirmendere
Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki 09 BY 723 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan bir kişi 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. - AYDIN
Uzman çavuş ve eşi evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu!
Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti
Villada dehşet! Müteahhit yatağında uyurken öldürüldü
Kadıköy can pazarı! Tekne devrildi