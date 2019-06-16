Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda kamyonet takla attı, 1 yaralı
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Kuşadası'nda kamyonet takla attı, 1 yaralı

1 saat önce

Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kuşadası'nda kamyonet takla attı, 1 yaralı, System.String[]
Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası- Söke karayolunun Değirmendere Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki 09 BY 723 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan bir kişi 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
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