Kuşadası'nda Kantin Hırsızı Yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde okul kantinine girmeye çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde okul kantinine girmeye çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri bir şahsın okul bahçesinde bulunan kantine girmeye çalıştığı ihbarını aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri M.E. (19) isimli şahsı suç aletleri ile birlikte yakaladı. Polis
tarafından gözaltına alınan şahıs gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:15 Kaynak: İHA
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