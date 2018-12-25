Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Kantin Hırsızı Yakalandı

Kuşadası'nda Kantin Hırsızı Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde okul kantinine girmeye çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası'nda Kantin Hırsızı Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde okul kantinine girmeye çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri bir şahsın okul bahçesinde bulunan kantine girmeye çalıştığı ihbarını aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri M.E. (19) isimli şahsı suç aletleri ile birlikte yakaladı.

Polis tarafından gözaltına alınan şahıs gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:15 Kaynak: İHA

Aydın, Polis, Kuşadası, 3. Sayfa
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