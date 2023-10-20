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Kuşadası'nda Kask Takmayan Kadın Sürücüye Tepki - Son Dakika

Kuşadası'nda Kask Takmayan Kadın Sürücüye Tepki

Son Güncelleme: 20.10.2023 12:32

Kuşadası'nda motosiklet sürücülerine yönelik rutin kontrol yapan trafik polisleri, kask takmadığı için durdurulan bir kadın sürücünün davranışları karşısında çileden çıktı. Motosiklet sürücüsü, bölgeye çağrılan kadın polis tarafından gözaltına alındı. Vatandaşların da tepki gösterdiği kadın sürücüye, değişik maddelerden 3 bin 289 TL para cezası kesildi.

Kasksız yakalanan motosikletli kadın, polisleri çileden çıkardı

Kadın sürücü, bölgeye çağrılan kadın polis memuru tarafından gözaltına alındı

AYDIN - Kuşadası'nda motosiklet sürücüllerine yönelik rutin kontrol yapan trafik polisleri, kask takmadığı için durdurulan bir kadın sürücünün ilginç tutumları karşısında adeta çileden çıktı. Kadın olduğu için dokunulamayan motosiklet sürücüsü bölgeye çağrılan kadın polis tarafından gözaltına alındı. Vatandaşları bile çileden çıkaran kadın sürücüye değişik maddelerden 3 bin 289 TL para cezası kesildi.

Olay Kuşadası ilçe merkezinde yaşandı. Günlük rutin kontrollerini yapmakta olan trafik polisleri, kask takmadan trafikte motosikleti ile seyretmekte olan B.U. isimli kadın sürücüyü durdurdu. Polis memurlarına kendisine karşı kaba davranmakla suçlayan kadın sürücü, 'ben kadınım' diyerek polislere hakaretler savurmaya başladı. Oldukça gergin görünen kadın sürücünün sokak ortasında polis ekiplerine bağırıp çağırması üzerine bazı vatandaşlar kadına tepki gösterdi. Kadın olduğu için erkek polisler tarafından dokunulamayan B.U. isimli kadın sürücüden hakarete maruz kalan polisler şikayetçi olunca, kadın da kaba davrandığını iddia ettiği polislerden şikayetçi oldu.

Kendi rızası ile karakola gitmek üzere ekip otosuna binmeye razı olmayan kadın sürücünün karakola götürülmesi için ekipler olay yerine kadın polis istedi. B.U. isimli kadın sürücü bu defa kendisini gözaltına almak üzere olay yerine kadın polise de 'kızım sen manyak mısın' diye bağırmaya başladı. Polisleri adeta çıldırtan kadın sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polisler kadından kadın sürücü de polislerden şikayetçi oldu.

Bu arada B.U. isimli kadın sürücüye trafik kanunun değişik maddelerinden 3 bin 289 TL trafik cezası kesilirken uygulama kapsamında 46 sürücüye toplam 91 bin 88 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Kask Takmayan Kadın Sürücüye Tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası'nda Kask Takmayan Kadın Sürücüye Tepki - Son Dakika
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