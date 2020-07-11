Kuşadası'nda ki kazada ikiz bebekler ölümden döndü - Son Dakika

Kuşadası'nda ki kazada ikiz bebekler ölümden döndü

Kuşadası'nda ki kazada ikiz bebekler ölümden döndü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kuşadası'nda ki kazada ikiz bebekler ölümden döndü

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AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, anne ve baba ile 1 yaşındaki ikiz kardeşler yaralandı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayollarının çevre yolunda asfaltlama çalışmaları sırasında tek şeritten ilerleyen trafikte seyir halinde olan Uğurcan Özdemir yönetimindeki 09 KR 409 plakalı otomobil hastane istikametinden otogar yönüne gelen Mehmet Ferit Karamercan yönetimindeki 34 CIA 03 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada bir yaşında olan ikiz kardeşler Alya Mina ile Ahmet ve baba Mehmet Ferit Karamercan ile anne Kevser Seflek Karamercan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda ki kazada ikiz bebekler ölümden döndü - Son Dakika
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