Kuşadası'nda kırsal mahallelerin kar nedeniyle kapanan yolları açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kuşadası'nda kırsal mahallelerin kar nedeniyle kapanan yolları açıldı

Kuşadası'nda kırsal mahallelerin kar nedeniyle kapanan yolları açıldı

29.01.2021 03:32

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kırsal mahallelerin yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar belediye ekiplerinin çalışması ile ulaşıma açıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kırsal mahallelerin yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar belediye ekiplerinin çalışması ile ulaşıma açıldı.

Kuşadası'nda hafta boyunca etkili olan sağanak yağmur, dün öğle saatlerinde kar yağışına dönüştü. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü ilçede özellikle yüksek kesimlerdeki kırsal mahalleler beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı nedeniyle, Yeniköy, Yaylaköy, Kirazlı ve Çınarköy mahallelerindeki bazı yollar ulaşıma kapandı. Kuşadası Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışından etkilenen bölgelerde 3 greyder,1 de tuzlama aracı ile çalışma başladı. Tuzlama ve küreme çalışması yapılarak kapanan yollardaki karı temizleyen ekipler, kapanan yolları tekrar ulaşıma açtı.

'KOORDİNELİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ'Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "En ufak olumsuzluğa anında müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, sabaha kadar teyakkuzda olup kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ilçemize verdiği destek için teşekkür ediyoruz" dedi.Yaylaköy Mahallesi Muhtarı Erhan Yıkılmaz da Kuşadası Belediyesi ekiplerinin özverili çalışması ile kapanan yolların açıldığını ifade etti.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda kırsal mahallelerin kar nedeniyle kapanan yolları açıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Depremler Kozmik Radyasyon ile İlişkili Olabilir
00:25 Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın teknik ekibine katılacak iddiası
00:21 Yapılan bir araştırma depremlerin önceden tahmin edilebileceğini gösterdi
00:21 Deneyimli hocanın yardımcısı olacak! Burak Yılmaz, Süper Lig devine imzayı atıyor
00:17 Güngören Belediye Başkanı Demir'in Sokakta Senegalli Saat Satıcısıyla Diyalogu Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı
00:13 Belediye başkanının Senegalli saatçiyle diyaloğu izleyenlere tebessüm ettirdi
23:46 Manisa'da Fabrikada Yangın Çıktı
23:41 Manisa'da dev tesis alev alev yanıyor! Akşam saatlerinde başlayan yangın, hala söndürülemedi
23:01 Merkez Bankası faiz artışı sonrası dolar ve altın rekor kırdı
22:57 Merkez'in faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 05:46:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda kırsal mahallelerin kar nedeniyle kapanan yolları açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement