 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lisede gizli kamera skandalı! Oyunu bozulan görevli, öğrencileri tuvalete kilitledi - Son Dakika

Lisede gizli kamera skandalı! Oyunu bozulan görevli, öğrencileri tuvalete kilitledi

Son Güncelleme: 20.10.2023 11:29

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir lisede kızlar tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen temizlik görevlisi, yakalanacağını anlayınca kızları tuvalete kilitleyip kaçtı. Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan temizlik görevlisi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir lisede kızlar tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen temizlik görevlisi, yakalanacağını anlayınca kızları tuvalete kilitleyip kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından temizlik görevlisini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

ÖĞRENCİLER TESADÜFEN FARK ETTİ

Dün 13.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kız öğrenciler tuvalette gizli kamera buldu. Gördükleri karşısında şok olan öğrenciler, durumu müdür yardımcısına bildirmek istedi.

TUVALETE KİLİTLEYİP KAÇTI

İddiaya göre, okulun temizlik görevlisi öğrencilerin elinden kamerayı almaya çalıştı. Kamerayı müdür yardımcısına teslim etmek istedikleri konusunda ısrarlı davranan öğrencileri, kızlar tuvaletine kilitledi. Görevli, bisiklete binerek kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri kameraya el koyarak okulu boşalttı.

GÖZALTINDA

Kayıplara karışan temizlik görevlisi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Temizlik görevlisinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, Suç, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lisede gizli kamera skandalı! Oyunu bozulan görevli, öğrencileri tuvalete kilitledi - Son Dakika


Son Dakika
12:40 İsrail polisi, Kudüs'te cuma namazı kılanlara gaz fişeğiyle saldırdı
12:38 Rus kanalında Rusya'ya tehdit: Filistin'den sonra sıra size gelecek
11:58 Şenol Güneş'i arayan Burak Yılmaz derbi tavsiyesi istedi! Kendi bildiğini okuyacak
11:51 Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman: 1967 sınırlarına uygun bir Filistin devleti kurulmalı
11:49 İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı geliyor! İşte şartlar
11:51 75 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplarda olacak
11:29 Şanlıurfa'da El Halaf suç örgütüne operasyon! Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı
11:26 Mehmetçik'in göz yaşartan bayrak hassasiyeti! Yere düşmemesi için gösterdikleri çabaya bakın
11:29 Lisede gizli kamera skandalı! Oyunu bozulan görevli, öğrencileri tuvalete kilitledi
11:20 Yemekteyiz tarihinde ilk kez kurbağa bacağı yapıldı, yarışmacı görünce fenalık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2023 13:17:02. #1.13#
SON DAKİKA: Lisede gizli kamera skandalı! Oyunu bozulan görevli, öğrencileri tuvalete kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement