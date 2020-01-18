Kuşadası'nda köpek ırkları yarışıyor - Son Dakika

Kuşadası'nda köpek ırkları yarışıyor

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen, 1'inci Kuşadası Uluslararası Irk Standartları Yarışması başlarken, 2 gün sürecek etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından kentte 1'inci Kuşadası Uluslararası Irk Standartları Yarışması yapıldı. Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerinde yapılan etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Macaristan ve Yunanistan'dan sahipleriyle birlikte toplam 422 köpek yarışmaya katıldı. Irklarına ve yaşlarına göre farklı klasmanlarda yarışan köpekler, hakemler tarafından 2 gün boyunca, Uluslararası Kinoloji Federasyonu'nun belirlediği standartlar doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacak. Dereceye giren köpekler 'Supreme BIS' unvanı kazanacak. Yerli ırkların yanında 'Terrier', 'Alman Spitz', 'Malta köpeği', 'Chihuahua' gibi türlerin de hünerlerini sergilediği yarışma, yarın ödül töreniyle sona erecek.

'HAYVAN SEVGİSİ AŞILIYORUZ'

Kuruldukları günden bu yana yerli köpek ırkları için çalışmalar yaptıklarını belirten Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, "Yarışmanın gerçekleşmesinde bizlere büyük destek veren Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. İki gün boyunca 32 farklı ırkta yarışmaya katılan köpekler, çeşitli standartlara göre hakemler tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Amacımız ırkların doğru ve sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak. İnsanlara hayvan sevgisini aşılarken, onları bakım konusunda da bilinçlendiriyoruz" dedi.