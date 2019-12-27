Kuşadası'nda korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda korkutan yangın - Son Dakika

Kuşadası'nda korkutan yangın

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kuşadası'nda korkutan yangın, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak'ta saat 18: 50 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eskiden hastane personel lojmanı olan ve şuanda kullanılmayan 5 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Binada maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Kuşadası, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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