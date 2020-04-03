Kuşadası'nda koronavirüse geçit yok - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında halk pazarında denetimlerini sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri, zabıta ekipleri eşliğinde Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi'nde, Kuşadası Belediyesi'ne ait açık otopark alanına taşınan halk pazarında bir dizi denetim yaptı. Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel 'in talimatıyla yürütülen çalışma kapsamında halk pazarının giriş ve çıkış noktalarını bariyerlerle ayrıldı. Sonrasında zabıta ve polis ekipleri, farklı noktalardan pazara giriş yapılmasına ise izin vermedi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri sırayla içeri alınan vatandaşların ateş ölçümünü yaptı. Korunma tedbirleri kapsamında alışverişe gelenlere maske ve eldiven dağıtıldı. Polisin yaptığı kimlik kontrolünde 65 yaş üzeri olan kişiler sokağa çıkmamaları yönünde uyarılıp, evlerine gönderildi. Görevliler ayrıca tezgahların 3'er metre arayla kurulup kurulmadığını da denetledi. Zabıta aracından sık sık 'Mesafeni koru' anonsu yapıldı.

Alınan önlemlerin son derece yerinde olduğunu belirten pazarcı esnafı 60 yaşındaki Recep Cebel, "Bugün maske ve eldivenlerimizi takıp koronavirüse karşı gerekli önlemleri aldıktan sonra satışa başladık. Hiçbir şey halkımızın sağlığından daha önemli değil. Mümkün olduğunca yetkililerin yaptığı 'Evde kal' çağrısına uyup, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamamız gerekiyor" dedi.

BELEDİYE BİNASINDA YENİ UYGULAMA

Öte yandan Kuşadası Belediyesi, Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının ardından yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İlçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam eden ekipler, son olarak Belediye Hizmet Binası'na gelen vatandaşların ateşini ölçmeye başladı. Uygulama kapsamında vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olan kişiler, içeriye alınmayıp, en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.