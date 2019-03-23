Kuşadası'nda Kruvaziyer Turizmi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine "Celestyal Olympia" isimli kruvaziyer, üçüncü seferini gerçekleştirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine "Celestyal Olympia" isimli kruvaziyer, üçüncü seferini gerçekleştirdi.



Kuşadası Ege Port Limanı'na bin 475 yolcusu ile demirleyen Malta bayraklı gemideki çoğunluğu ABD'li ve İngiliz turistler, otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ne geçti. Tur programlarına katılmayanlar ise şehir merkezini gezmeyi tercih etti.



İkiz kardeşiyle birlikte Meksika'dan geldiklerini belirten Adriana Cantu, ilk kez geldikleri Türkiye ve Kuşadası'nı çok güzel bulduklarını, yemekleri beğendiklerini belirterek, "Ülkemizde herkese buraya gelmeleri için tavsiyelerde bulunacağız. Bir dahaki sefer tekrar buraya gelip uzun tatil yapmak istiyoruz." dedi.



Yunanistan'ın Rodos adasından gelen Tasos Petras da Kuşadası'na sıklıkla geldiğini, burada arkadaşlar edindiğini belirtti.



ABD'li Michalle Trigred ise "Kuşadası tarihi dokusuyla görülmeye değer. Alışveriş için mükemmel bir yer. Kesinlikle çevremdeki insanlara buraya gelmeleri için tavsiyelerde bulunacağım." dedi.



Geminin bugün tur programının ardından Yunanistan'ın Samos Adası'na hareket edeceği belirtildi.

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