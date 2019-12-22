Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi - Son Dakika
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Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi

6 saat önce

ydın'ın Kuşadası İlçesi Ege Port limanına seferlerine devam kruvaziyer gemi seferleri Aralık ayında da esnafa kepenk kapattırmadı.

Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi, System.String[]

ydın'ın Kuşadası İlçesi Ege Port limanına seferlerine devam kruvaziyer gemi seferleri Aralık ayında da esnafa kepenk kapattırmadı.


Ege port limanına Sabah saatlerinde yanaşan Norveç Bayraklı Viking Star ile 930 yolcu ve 602 mürettebat, Malta Bayraklı Celestyal Crystal ile 570 yolcu ve 406 mürettebat geldi.


Aralık ayında toplam 9 gemi seferin gerçekleşeceğini belirten Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "2019'un son kruvaziyer gemisini 29 Aralık'ta ağırlayıp veda etmenin ardından, 2020'nin ilk gemi seferini 5 Ocak'ta karşılayacağız" dedi.


Güngör, "2020 ile birlikte Türkiye kruvaziyer turizminde güçlü bir toparlanma dönemine girecek. Bugünden gelen gemi rezervasyonlarına baktığımızda özellikle 2021 ve 2022 yıllarında hızlı büyüme ivmesi öngörüyoruz. Tüm bunları söylerken dünya çapında her yıl yüzde 10'a yakın bir hızla büyüyen küresel kruvaziyer pazarının da altın yıllarını yaşadığını belirtmemiz lazım. Ülkemiz sunduğu cazibe ile kruvaziyer turizmi için vazgeçilmez bir pazar" dedi. - AYDIN

Kuşadası, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:44 Kaynak: İHA
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