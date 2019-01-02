Kuşadası'nda Kumar Operasyonu
40 dakika önce
Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği kumar operasyonunda iş yeri müdürü ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.
Kuşadası
'nda polisin gerçekleştirdiği kumar operasyonunda iş yeri müdürü ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından Alacamescit Mahallesinde bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Suç üstü yapılan operasyonda, iş yeri içerisinde masa üzerinde iki deste halinde iskambil kağıdı, oyun pulları ve 29 adet banknot halinde toplamda 3050 TL para bulundu. Operasyonun ardından iş yerinin mesul müdürü M. S.Ö. ve masada kumar oynayan 3 Şahıs ile masa üzerindeki para,iskambil kağıtları ve oyun pulları ile birlikte gerekli işlemlerim yapılması için Kuşadası Polis
Merkezi Amirliğine götürüldü. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:33 Kaynak: İHA
Boynundan Çıkardığı Şalı Sokak Köpeğinin Üzerine Örttü
Hırsızlar, 3. Denemelerinde Duvarı Balyozla Kırıp 1 Milyon Liralık Altını Çaldı
Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı
FETÖ'ye Kaynak Aktaran Aynes Gıda'nın Yönetimi TMSF'ye Devredildi