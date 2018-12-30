Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Kumar Operasyonu, 7 Gözaltı

Kuşadası'nda Kumar Operasyonu, 7 Gözaltı

1 saat önce

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği kumar operasyonunda işyeri sahibi ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda Kumar Operasyonu, 7 Gözaltı, System.String[]
Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği kumar operasyonunda işyeri sahibi ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nin yaptığı araştırma ve çalışma sonucunda, Türkmen Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan kontrollerde işyerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Polis ekipleri kumar oynayan 6 kişiyi suç üst yakalarken, masa üzerindeki paralara da el konuldu. Suçüstü yapılan olayın ardından işyeri sahibi S.S. ile kumar oynayan 6 şahıs gözaltına alınarak, gerekli işlemler için Kuşadası Polis Merkez Amirliğine götürüldü. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:12 Kaynak: İHA

Kuşadası, 3. Sayfa
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