Kuşadası'nda Kumar Operasyonu, 7 Gözaltı

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği operasyonda kumar oynayan 6 kişi ile işyeri sahibi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği operasyonda kumar oynayan 6 kişi ile işyeri sahibi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynanan ve oynatılan yerlere yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi. Bayraklıdede Mahallesi Kuşadası-Selçuk karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde polisin yaptığı baskında, 6 kişinin yanık tabir olarak edilen oyunu para karşılığı oynadıkları tespit edildi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişi ile işyeri sahibi F.A. gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

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