Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda küresel iklim grevi etkinliği yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kuşadası'nda küresel iklim grevi etkinliği yapıldı

47 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Küresel İklim Grevi" etkinliği gerçekleştirildi.

Kuşadası'nda küresel iklim grevi etkinliği yapıldı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Küresel İklim Grevi" etkinliği gerçekleştirildi.


Kuşadası Kent Parlamentosu öncülüğünde sokağa çıkan vatandaşlar, ellerinde iklim krizine yönelik dövizlerle greve destek verdi.


20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında küresel iklim grevi haftası etkinliklerinin yapıldığını ifade eden Kuşadası Kent Parlamentosu Başkanı Bülent Tokuçoğlu, düzenlenen etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Kuşadası Kent Parlamentosu olarak iklim grevine yönelik sokağa çıkıyoruz. İlgilileri çevre için mücadeleye çağırıyoruz. Bu kapsamda, 24 Eylül tarihinde, gençler ve sokak çalgıcıları ile birlikte iklim grevindeydik. 26 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de Güvercinli Park- Bülent Ecevit Heykeli önünde buluşup, çarşı içinde, elimizde iklim krizine yönelik dövizlerle sessiz yürüyüş yapıp, bildiri dağıtacağız" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kuşadası, Eylül, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mısırlı mevkidaşı Hafız'ın sözlerine yanıt geldi
Messi yine sakatlandı Günlük burç yorumları 26 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Eylül'de açlık sınırı 2 bin 64 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 724 lira oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 14:14:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda küresel iklim grevi etkinliği yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]