Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda kuvvetli sağanak
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Kuşadası'nda kuvvetli sağanak

4 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kuşadası'nda kuvvetli sağanak, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu.

Söke- Kuşadası kara yolu, Aydın Yolu Kavşağı, Otogar Kavşağı ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile Ticaret Odası önünde oluşan bu birikintilerinden dolayı trafikte aksamalar yaşandı.

Ege Mahallesi'nde doğal gaz çalışması nedeniyle kazılan yollarda oluşan çöküntüye düşen araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde oluşan su birikintilerinden dolayı ise öğrenciler güçlükle sınıflarına girebildi.

Öte yandan su basan bazı ev ve iş yerlerinde itfaiye ekiplerince tahliye çalışması yapıldı.

Kuşadası, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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