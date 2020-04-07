Son Dakika › 3. Sayfa › Kuşadası'nda kuzenlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Kuşadası'nda kuzenlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
28 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki araçlarının içinde silahlı saldırıya uğrayan kuzenlerden 1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki araçlarının içinde silahlı saldırıya uğrayan kuzenlerden 1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana gelen olayda silahlı iki kişi, park halindeki bir aracın içerisinde bulunan amca çocukları İ.Z. ve G.Z.'ye silahla ateş açtı. Saldırıda İ.Z. olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki G.Z. ise ağır yaralanarak Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan iki silahlı saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:57 Kaynak: İHA
Son Dakika Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu