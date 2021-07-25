Üye Girişi
Kuşadası'nda lağımın karıştığı deniz suyu için 'temiz' raporu - Son Dakika

Kuşadası'nda lağımın karıştığı deniz suyu için 'temiz' raporu

25.07.2021 19:02
Kuşadası'nda lağımın karıştığı deniz suyu için 'temiz' raporu, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dün atıksu hattında yaşanan patlak nedeniyle lağım sularının karıştığı denizden alınan numunelere ilişkin test sonuçları açıklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dün atıksu hattında yaşanan patlak nedeniyle lağım sularının karıştığı denizden alınan numunelere ilişkin test sonuçları açıklandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanilazasyon İşleri (ASKİ) Daire Başkanlığı'nın açıklamasında, bağımsız laboratuvarda yaptırılan analizlerde deniz suyunun 'temiz' çıktığı ve gönül rahatlığıyla denize girilebileceği duyuruldu.

Kuşadası ilçesinde dün, Karaova Mahallesi'ndeki atık su hattındaki menfezde oluşan patlaktan yoğun şekilde çıkan lağım suları, yağmur sularını denize ulaştırmak için döşenen drenaj hattına karıştı. Lağım suları Nazilli Sitesi önündeki plajdan denize boşalmaya başladı. Denizin kıyı bölümünü bir anda koyu renkteki lağım suları ve kötü koku kaplarken, sahildeki vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, denizde eğlenen yakınlarını uyararak kumsala çıkmalarını istedi. Deniz keyfi yapmaya gelen vatandaşlar, oluşan kirlilik ve koku nedeniyle eşyasını toparlayarak bölgeden uzaklaştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanilazasyon İşleri (ASKİ) Daire Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kuşadası Sahil Siteleri bölümünde olayın yaşandığına dikkat çekilerek "Bayram tatili nedeniyle 1 milyona ulaşan nüfus yoğunluğunun yarattığı aşırı tüketim sebebiyle bir noktada yaşanan iletim hattı arızasına, ekiplerimiz hızlıca müdahale ederek oluşan arıza giderilmiştir" ifadelerine yer verildi.DENİZ SUYU ANALİZİASKİ Daire Başkanlığı, lağım sularının denize karıştığı Nazilli Sitesi önündeki plajdan deniz suyu analizi yaptırdı. ASKİ, analiz sonuçlarına dayanarak şu duyuruyu paylaştı: "Kuşadası ilçemizin Nazilli Sitesi yanında bulunan terfi hattında oluşan arızadan dolayı, Genel Müdürlüğümüz tarafından bağımsız ve akredite olmuş laboratuvara denizden aldırılan numunenin sonuçlarına göre; denizlerimizde herhangi bir kirliliğe rastlanılmamış olup halkımız gönül rahatlığıyla denize girebilir. Deniz suyunda atıksuya rastlanılmamıştır. Halkımıza önemle duyurulur."

Duyuruda yer verilen laboratuvar raporunda, ASKİ Genel Müdürlüğü'nden gelen talep üzerine 25 Temmuz 2021 günü saat 10.00'da Nazilli Sitesi önündeki denizden 3000 ml deniz suyu numunesi alındığı ve üzerinde analiz gerçekleştirildiği belirtilerek, görüş ve yorumlar kısmında "Analiz sonucu 31.12.2014 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) Tablo 4 limit değerlerine uygundur" ifadelerinin yer aldığı gözlendi.


Kuşadası'nda lağımın karıştığı deniz suyu için 'temiz' raporu
Kuşadası'nda lağımın karıştığı deniz suyu için 'temiz' raporu
Kuşadası'nda lağımın karıştığı deniz suyu için 'temiz' raporu
Kuşadası'nda lağımın karıştığı deniz suyu için 'temiz' raporu
Kuşadası'nda lağımın karıştığı deniz suyu için 'temiz' raporu

Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda lağımın karıştığı deniz suyu için 'temiz' raporu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İki grup arasında silahlı kavga çıktı! Baba ve oğlu öldü, aynı aileden 3 kişi de yaralandı 18:18 İki grup arasında silahlı kavga çıktı! Baba ve oğlu öldü, aynı aileden 3 kişi de yaralandı Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu 17:55 Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu 17:24 ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu
Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı 17:09 Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı Türkiye'ye giriş yapan gurbetçi önce gözyaşlarını tutamadı sonra 16:18 Türkiye'ye giriş yapan gurbetçi önce gözyaşlarını tutamadı sonra "Erik Dalı" çaldı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması 15:47 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması
Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı 15:39 Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü 15:07 Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü

Son Dakika Haberleri
17:42 Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti
17:24 ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu
17:21 Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada
17:09 Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı
16:50 Altay Bayındır'dan, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler
16:24 Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı
15:54 Hastaneye kaldırılan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi
15:53 Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya Hatice Kübra'dan geldi! Milli tekvandocu gözyaşlarını tutamadı
15:41 İtalya'da mutsuz olan eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
15:39 Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü
Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler         
18:23
Ece Erken ve eşi gelen 20 bin liralık hesaba sitem edince kavga çıktı Ece Erken ve eşi gelen 20 bin liralık hesaba sitem edince kavga çıktı         
18:10
Olimpiyatlara damga vuran basketbolcu robot! Attığı her atış basket oldu Olimpiyatlara damga vuran basketbolcu robot! Attığı her atış basket oldu         
17:44
Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada         
17:21
Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı         
16:24
Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler         
15:51
Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti         
15:43
Cübbesini çıkaramadan yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti Cübbesini çıkaramadan yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti         
15:30
Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı         
11:25
İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti         
11:13
Ceyda'nın yaşadıkları kan dondurdu! Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhşa zorlandı Ceyda'nın yaşadıkları kan dondurdu! Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhşa zorlandı         
11:00
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker dünya evine girdi Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker dünya evine girdi         
10:45
Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım         
10:39
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü         
00:04
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu         
19:30
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 19:26:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda lağımın karıştığı deniz suyu için 'temiz' raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement