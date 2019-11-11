Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda liman başkanlarına hizmet içi eğitim
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda liman başkanlarına hizmet içi eğitim

Kuşadası'nda liman başkanlarına hizmet içi eğitim

7 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kuşadası ilçesinde, 71 liman başkanına yönelik hizmet içi eğitim verildi.

Kuşadası'nda liman başkanlarına hizmet içi eğitim, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kuşadası ilçesinde, 71 liman başkanına yönelik hizmet içi eğitim verildi.

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bülent Sönmez, bir otelde düzenlenen etkinlikte, liman başkanlarına düzenli sefer ve deniz sigortacılığına ilişkin eğitimler verileceğini söyledi.

Liman başkanlıklarının karşılaştığı sorunları da dinleyeceklerini vurgulayan Sönmez, meselelerinin çözümü noktasında adım atacaklarını dile getirdi.

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünden Uzman Alper Keçeli ise deniz sigortaları konusunda sunum yaptı.

Hizmet içi eğitime Türkiye genelindeki 71 liman başkanının katıldığı belirtildi.

Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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