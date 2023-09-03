Kuşadası'nda lüks mekan önünde yaşanan kavga şoke etti - Son Dakika

Kuşadası'nda lüks mekan önünde yaşanan kavga şoke etti

Son Güncelleme: 03.09.2023 15:30

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı lüks bir mekan önünde yaşanan kavgada kaydedilen görüntüler adeta 'pes' dedirtti. Lüks bir mekandan çıkan iki kişi spor otosu ile mekan önünde bulunan bir kişiyi öldüresiye darp etti. Onlarca kişinin önünde yaşanan darp olayına kimsenin müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı lüks bir mekan önünde yaşanan kavgada kaydedilen görüntüler adete 'pes' dedirtti. Lüks bir mekandan çıkan iki kişi spor otosu ile mekan önünde bulunan bir kişiyi öldüresiye darp etti. Onlarca kişinin önünde yaşanan darp olayına kimsenin müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

Yanlarındaki kadınlara laf attığı iddiasıyla lüks otomobildeki şahsı öldüresiye darp ettiler

"KADINLARA BAKIP LAF ATTI" İDDİASI

Olay Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece yarısı bir mekanda yanlarındaki hanımlarla eğlenen iki kişi kendileri hesap ödedikleri sırada, dışarı çıkan kadınlara bakıp laf attığı iddiasıyla lüks aracının direksiyonunda olan bir şahsı öldüresiye dövmeye başladı.

Yanlarındaki kadınlara laf attığı iddiasıyla lüks otomobildeki şahsı öldüresiye darp ettiler

ELİNİ BİLE KALDIRAMADI

İki kişi tarafından yumruklu tokatlı saldırıya uğrayan diğer şahıs adeta mahsur kaldığı üstü açık lüks aracın direksiyonunda elini bile kaldıramazken, feci darp olayına çevredekiler de seyirci kaldı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen darp olayının ardından kimsenin kimseden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, Suç, 3. Sayfa, Toplum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda lüks mekan önünde yaşanan kavga şoke etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası'nda lüks mekan önünde yaşanan kavga şoke etti - Son Dakika
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