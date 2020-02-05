Kuşadası'nda lüks otomobil orta refüje daldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda lüks otomobil orta refüje daldı - Son Dakika

Kuşadası'nda lüks otomobil orta refüje daldı

1 saat önce

Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında lüks otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje daldı.

Kuşadası'nda lüks otomobil orta refüje daldı, System.String[]

Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında lüks otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje daldı.


Kaza Candan Tarhan Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 US 5681 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje daldı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken lüks otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri ekipleri, kaza sebebiyle yağlanan yolu kum dökerek temizledi. Kaza nedeniyle Candan Tarhan Bulvarı bir süre tek şerit ilerledi. Çekici yardımıyla otoparka çekildikten sonra trafik normale döndü. - AYDIN

Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ağrı'da, bir kadın eşini satırla öldürdü
Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayan genç kız, balkondan atlayıp intihar etti Çarşı ve mahalle bekçileri kimlik sorgulamaya başladı Mama bırakılmasına tepki gösteren apartman sahibi, kedileri tekmeledi!

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 07:24:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda lüks otomobil orta refüje daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]