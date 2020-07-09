Kuşadası'nda mahalle sakinleri parklarını geri istiyor - Son Dakika

Kuşadası'nda mahalle sakinleri parklarını geri istiyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Bayraklıdede Mahallesi sakinleri, Akyar mevkindeki bir site yönetiminin 2 bin 500 metrekare yeşil alanı tel örgülerle çevirip kapatmasına tepki gösterdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Bayraklıdede Mahallesi sakinleri, Akyar mevkindeki bir site yönetiminin 2 bin 500 metrekare yeşil alanı tel örgülerle çevirip kapatmasına tepki gösterdi. Yeşil alanın kamuya ait olduğunu iddia eden mahalle sakinleri, gerekli makamlara müracaatta bulunduklarını belirterek, yeşil alanın halkın kullanımına tekrar açılmasını istiyor.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinin önemli bölgelerinden biri olan Bayraklıdede Mahallesi Akyar Mevkisi'ndeki 2 bin 500 metrekarelik yeşil alan tartışması sürüyor. Bölgede bulunan bir site yönetiminin, iddiaya göre kamuya devretmesi gereken alanı tel örgüyle çevirip otopark ve park yapmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi. Vatandaşlar, yeşil alan önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Uzun zamandan beri tel örgülerle çevrili yeşil alandan faydalanamadıklarını belirten vatandaşların, sorunun çözümü için Kuşadası Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulundukları öğrenildi.


Mahalle sakinlerinden bir grup Akyar Konutları'nın hemen bitişiğindeki tel örgülerle çevrilen yeşil alanda bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi. Sitenin kendi alanına dahil ettiği yeşil alan için yürüyen mahalle sakinleri yetkililere seslenerek sorunun bir an önce çözülmesini istedi.


Gerekli yasal yollara başvurduklarını belirten mahalle sakinlerinden Aygün Yaman "Sesimizi birileri duysun ve burada yaşanan kanunsuzluğa bir son versin. Bu alan hepimizin, birileri kendi özel ihtiyaçları içi burayı kapattı ve dizayn etti, lütfen buna bir son verin" diye konuştu.


Olaya tepki gösteren Hande Aydemir "Bu site yönetimi ne hakla bu kanunsuzluğu yapabiliyor? Devlete ait bir alanı kendi kafalarına göre yine kendi kullanımları için otoparka çeviriyor, park yapıyor. Bu site yönetimi kendilerini kanunlardan üstün mü görüyor" ifadelerini kullandı.


Tepkilerini göstermek için kızı Fatoş Tunç ile birlikte gelen Seram Tunç ise "Akyar Konakları sitesinin kamuya ait bir alanı çitle çevirip site sakinlerine özel otopark ve yeşil alan yapmasını doğru bulmuyoruz. Geçirdiğimiz şu sıkıntılı süreçte daha fazla yeşil alana ihtiyaç duyuyoruz. Her yer zaten beton, bir de bu site yönetimi kendilerince, bize ait yeşil alanı tel örgü çekerek gasp etmiştir. Çocuklarımızın haklarını istiyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda mahalle sakinleri parklarını geri istiyor - Son Dakika
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