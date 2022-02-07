Kuşadası'nda mahalleliden 'GES' tepkisi - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, önemli tarım alanlarının bulunduğu Kirazlı Mahallesi'nde 300 dönüme kurulmak istenilen Güneş Enerji Santrali (GES), 7 Mart'ta yapılacak çevresel etki değerlendirme (ÇED) toplantısı öncesi protesto edildi.

Meydanda toplanan mahalleli, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle GES istemediklerini söyledi. Mahalleli, GES projesinin bölge için büyük önem taşıyan birinci sınıf tarım arazilerini ve başta Aydın ölmez otu olmak üzere bölgeye has endemik türleri yok edeceğini savundu. Gruba Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, belediye meclis üyeleri ve CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) üyeleri de destek verdi.