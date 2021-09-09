Kuşadası'nda Melek Mosso rüzgarı - Son Dakika

Kuşadası'nda Melek Mosso rüzgarı

AYDIN - Ünlü şarkıcı Melek Mosso Kuşadası'nın cazibe merkezi Balıkçılar Meydanı'nda muhteşem bir konser verdi. Mosso ve orkestrası seslendirdiği şarkılarla Kuşadalılara unutamayacakları bir gece yaşattı.

Kuşadası Belediyesi tarafından her Çarşamba gecesi Balıkçılar Meydanı'nda düzenlenen konserlerin sonuncusunda ünlü şarkıcı Melek Mosso sahne aldı. Mosso ve orkestrası seslendirdikleri bir birinden güzel şarkılarla Kuşadalı hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Konsere çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı. Ünlü şarkıcı Mosso'nun canlı performansı Balıkçılar Meydanı'nı dolduran müzik severler tarafından ayakta alkışlandı.

Konser sonunda ünlü şarkıcı Melek Mosso'ya teşekkür plaketi veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Sevgili Melek Mosso'yu Kuşadası'nda ağırlıyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olan Melek Mosso severek dinlediğim bir sanatçı. Bugün kendisini 24'üncüsünü düzenlediğimiz Altın Güvercin Beste Yarışması'na katılmak üzere ülkemizin dört bir yanından kentimize gelen çok sayıda misafirimiz de dinliyor. Değerli sanatçımıza bizlere böyle güzel bir gece yaşattığı için çok teşekkür ederim" dedi.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ise "Kuşadası'nın bende ayrı bir önemi var. Bundan üç sene önce İlk önemli sahnemi Kuşadası Gençlik Festivali'nde almıştım. Buraya her geldiğimde o anımı hatırlarım. Böyle güzel bir gecede beni sizlerle buluşturan Kuşadası Belediyesi'ne ve değerli başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.