KUŞADASI'NDA MESİRE ALANLARINDA YOĞUNLUK - Son Dakika

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda güzel havayı fırsat bilenler Adagöl Mesire alanını doldurdu. Hava sıcaklığının 28 derece olarak ölçüldüğü ilçede yerli turistler ile bölge halkı Adagöl'e giderek piknik yaptı. Bazı tatilciler ise spor etkinliklerine katılıp, egzersiz yapmayı tercih etti. Kuşadası'nda güzel havanın etkisiyle vatandaşlar mesire alanlarına akın etti. Hava sıcaklığının 28 derece olarak ölçüldüğü turistik ilçede güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler, Kuşadası Belediyesi'ne ait Adagöl Mesire Alanı'nda yoğunluk oluşturdu. Yerli turistler ile bölge halkı, pandemi tedbirlerine uygun olarak yeniden düzenlenen alanda mangal yakıp, müzik dinleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Ziyaretçilerin bazıları ise mesire alanına kurulan sahnede uzman eğitmenlerin ücretsiz olarak verdiği kardiyo egzersizlerine katılıp spor yaptı.

'HUZURLU VE GÜVENLİ'

Ailesiyle birlikte güzel havayı değerlendirmek için Adagöl'e gelen Mustafa Ozan Gündüz, "Burası daha önceden bakımsız bir yerdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sayesinde modern ve güzel bir görünüme kavuştu. Çocuklarımla birlikte Adagöl'de huzurlu ve güvenli vakit geçirebiliyorum. Ailecek Adagöl'ü çok seviyoruz" dedi. Adagöl Mesire Alanı'na gelen ziyaretçileri egzersiz derslerine katılmaya davet eden spor eğitmeni Ceyda Atıgan ise, "Burada pazartesi, salı ve perşembe günleri 19.30 ile 20.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ders veriyoruz. Adagöl'e gelen herkesi etkinliğimize bekliyoruz" diye konuştu.