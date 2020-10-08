Kuşadası'nda mikro minyatüre yoğun ilgi - Son Dakika

Kuşadası'nda mikro minyatüre yoğun ilgi

08.10.2020 18:31
Kuşadası'nda mikro minyatüre yoğun ilgi, System.String[]

TÜRKİYE'nin ilk ve tek mikro minyatür merkezi olan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

TÜRKİYE'nin ilk ve tek mikro minyatür merkezi olan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin tek mikro minyatür sanatçısı olan Necati Korkmaz'ın ancak mikroskop ve büyüteçler aracılığıyla görülebilen milimetrik boyutlardaki minyatürlerinin yer aldığı merkez, ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor.

Kuşadası Belediyesi'nce 2018'de Tarihi Kale Kapısı'nın üstünde Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı adıyla kente kazandırılan merkez, açıldığı ilk günden bu yana 7'den 70'e her yaştan ve kesimden ziyaretçinin uğrak noktası oluyor. Merkezde, Türkiye'nin tek gubari hat sanatçısı ve dünyadaki 3 mikro heykeltıraştan birisi olan Necati Korkmaz'ın ancak büyüteç ya da mikroskopla görülebilen milimetrik boyutlardaki 42 mikro minyatür çalışması kalıcı olarak sergileniyor. Necati Korkmaz'ın çalışmalarını da yürüttüğü merkezde, dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'i, toplu iğne başına yapılmış dünyanın en küçük satranç takımı, saç telinin üzerine yapılmış yürüyen cambaz, içinde Türk klasik hat sanatının örneklerinin bulunduğu dünyanın en küçük hat katalogu ve dünyanın en küçük çini vazoları gibi birbirinden ilginç parçalar bulunuyor.

'KORONAVİRÜSE KARŞI DOKTOR'Necati Korkmaz'ın eserleri arasında koronavirüs salgını sırasında gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerinin fedakarca çalışmasına dikkat çekmek amacıyla pandemi döneminde yaptığı 'Doktor X' adlı 2 milimetre boyutunda bir heykel de yer alıyor. Korkmaz'ın  "Doktor X, sağlık çalışanlarının dünyada virüse karşı verdiği amansız mücadeleyi temsil ediyor" dediği mikro heykel şırıngadaki iğnenin üzerinde yer alıyor. 'Doktor X' isimli heykelde, saç telinden yapılma bir mızrak, doktor tarafından koronavirüsü temsil eden figüre saplanıyor.DÜNYANIN EN ZENGİN MİKRO MİNYATÜR MERKEZİ

Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, ev sahipliği yaptığı eserler kadar Kuşadası açısından simgesel bir değeri olan tarihi taş binası ile de dikkat çekiyor. Üç odadan oluşan merkezin bir odasında Gubari hat sanatının icra edildiği çalışmalar yer alırken, diğer iki odada ise Korkmaz'ın 30 yıllık sanat yaşamı boyunca ürettiği milimetrik boyutlardaki mikro minyatürleri sergileniyor. Sergilenen eser sayısı bakımından dünyanın en zengin mikro minyatür merkezlerinden olan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nda yer alan 'Eyvah Kırıldı' adlı minyatür ise en çok ilgi çeken eserler arasında yer alıyor. Korkmaz'ın bir mısır tanesinin içine kayıkçı figürü yerleştirmek amacıyla sürdürdüğü 5 aylık çalışmanın, üzerine düşen bir saç teli nedeniyle kırılması sonucunda yarım kalan çalışma, merkezde bulunan eserlerin nasıl büyük bir sabır ve titizlikle üretildiğini de ortaya koyuyor. Birbirinden ilginç ve sıra dışı eserlerin ziyaretçiler tarafından rahatça görülebilmesi için özel mikroskoplar, mercekler ve aydınlatma sisteminin yer aldığı Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.


Kuşadası'nda mikro minyatüre yoğun ilgi
Kuşadası'nda mikro minyatüre yoğun ilgi
Kuşadası'nda mikro minyatüre yoğun ilgi
Kuşadası'nda mikro minyatüre yoğun ilgi
Kuşadası'nda mikro minyatüre yoğun ilgi
Kuşadası'nda mikro minyatüre yoğun ilgi
Kuşadası'nda mikro minyatüre yoğun ilgi
Kuşadası'nda mikro minyatüre yoğun ilgi

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Türkiye, Kale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda mikro minyatüre yoğun ilgi - Son Dakika

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