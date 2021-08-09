Kuşadası'nda Milli Park yeniden ziyarete kapatıldı - Son Dakika

Türkiye geneli çıkan yangınlardan dolayı kapılarını geçtiğimiz hafta kapatan Milli Park, dün akşam saatlerinde resmi sosyal medya hesapları üzerinden 09.08.2021 tarihinde tedbirli olarak açacağını duyurmuştu. Vatandaşların yoğun tepkisi üzerine Milli Park yetkilileri, bugün kapılarını tekrar kapattığını açıkladı.

Türkiye yaklaşık 15 gündür orman yangınlarıyla mücadele ederken, Muğla, İzmir ve Antalya gibi turizm kentlerinde başlayan yangınların ardından tedbir amaçlı Aydın'ın Kuşadası ile Söke ilçesi sınırları içinde yer alan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ziyarete kapatılmıştı. 29 Temmuz tarihinde tedbiren kapılarını kapatan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park yetkilileri dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden Milli Park'ın 9 Ağustos günü hayatın olağan akışı kapsamında açılacağını duyurmuştu. Olası bir yangına karşı vatandaşlar Milli Park'ın açılacak olmasına sosyal medya hesapları üzerinden karşı çıktı. Bunun üzerine yetkililer tarafından yapılan açıklama ile Milli Park'ın kapatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada "Milli Parkımız, Devletimizin gördüğü lüzum üzerine, 16.08.2021 Pazartesi günü açılmak üzere, ziyaretçi girişine kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(Ekrem Keser/İHA)