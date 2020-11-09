Kuşadası'nda minibüslerde maske denetlemesi yapıldı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde trafik polisleri minibüslerde koronavirüs denetimi yaptı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Polisleri minibüsler de maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırdı. Davutlar yolu başta olmak üzere ilçenin ana arterlerinde denetlemeler yapan ekipler, minibüsleri durdurarak yolculuk yapan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarını denetledi. Kentin ana noktalarında günde 6 saat denetleme yapan trafik ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. - AYDIN