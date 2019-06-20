Kuşadası'nda motosiklet domuza çarptı, 1 yaralı
9 dakika önce
Kuşadası'nda seyir halindeki bir motosikletin domuza çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Kuşadası
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:38 Kaynak: İHA
'nda seyir halindeki bir motosikletin domuza çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolunun Ege
Mahallesi bölümünde seyir halinde olan Harun K. yönetimindeki 09 BE 764 plakalı motosiklet, yolun karanlık olması nedeniyle domuz sürüsüne çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Harun K. olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Görgü tanıkları, dağda aç kalan domuzların yiyecek bulmak için Ege Mahallesi'ne indiklerini, çevre yolundaki aydınlatma direklerinin çalışmaması nedeniyle de kazaya yol açtıklarını söylediler. - AYDIN
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