Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Motosiklet Hırsızı Polisten Kaçamadı

Kuşadası'nda Motosiklet Hırsızı Polisten Kaçamadı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, çaldığı motosikleti ara sokaklara terk ederek kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Kuşadası'nda Motosiklet Hırsızı Polisten Kaçamadı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, çaldığı motosikleti ara sokaklara terk ederek kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde ve çevrede gerekli çalışmalar başlatıldı. Çalınan motosikletin yine Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında terk edilmiş ve plakasız olarak bulunması üzerine çalıntı motosikletin bulunduğu yerde ve çevrede bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları incelendi. Motosikleti bırakıp kaçan M.D. (25) isimli şahsın kimliği tespit edildi. Yapılan fiziki takip sonucu yakalanarak gözaltına alınan M.D., hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:18 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Aydın, Motosiklet, Kuşadası, 3. Sayfa
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