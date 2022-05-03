Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

03.05.2022 01:45

Bir son dakika haberine göre Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden otogar istikametine seyir halinde olan 07 YHL 29 plakalı otomobil, Kirazlı yolundan çıkan plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil, yol kenarındaki uçuruma uçarken, motosiklet ise metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza anında camdan fırlayan otomobil sürücüsü ve motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, araç içerisinde bulunan 1 kişi de hafif bir şekilde yaralandı. Ekiplerin yoğun çabasının ardından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Otomobil ve motosiklet sürücüsünün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

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Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Son dakika haberi! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Son dakika haberi! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
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