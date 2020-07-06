Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motsikleti ile seyir halinde iken dengesini kaybederek düşen şahıs ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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