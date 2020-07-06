Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motsikleti ile seyir halinde iken dengesini kaybederek düşen şahıs ağır yaralandı.

Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

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AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motsikleti ile seyir halinde iken dengesini kaybederek düşen şahıs ağır yaralandı.

Kaza saat 21: 00 sıralarında Mahmut Esat Bozkurt Caddesi, Kervansaray önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 BF 559 plakalı motosiklet sürücüsü İsmail Y., bir otomobili sollarken direksiyon hakimiyetini kaybedip yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Y. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

İsmail Y.'nin epilepsi hastası olduğu ve nöbet geçirmesi sonucu kaza yaşadığı belirtildi.

Mahmut Esat, Kuşadası, Aydın, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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