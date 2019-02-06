Kuşadası'nda Motosiklet Yayaya Çarptı; 3 Yaralı
36 dakika önce
Kuşadası'nda aşırı hız yapan bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kuşadası'nda aşırı hız yapan bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Saat: 23.30 sıralarında Kuşadası Çevre Yolu Murat Sitesi önünde meydana gelen trafik kazasında Tütüncüler Kavşağı yönünden gelen 09 BL 939 plakalı motosiklet, yaya olarak yoldan karşıya geçmekte olan Ahmet K. isimli bir kişiye çarptı. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada, Ahmet K. ve motosiklet sürücüsü Doğukan K. ağır yaralanırken motosikletteki bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:31 Kaynak: İHA
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