Kuşadası'nda Muay Thai heyecanı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Muay Thai heyecanı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye Üniversiteler Arası Muay Thai Şampiyonası 23-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye Üniversiteler Arası Muay Thai Şampiyonası 23- 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Türkiye Muay Thai Federasyonu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek olan Türkiye Üniversiteler Arası Muay Thai Şampiyonası, bu yıl 23 Şubat'ta Kuşadası'nda başlıyor. 11'incisi düzenlenecek olan şampiyonaya 80 üniversiteden 1000'in üzerinden sporcunun katılması bekleniyor. - AYDIN

Kuşadası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
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