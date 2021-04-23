Kuşadası'nda mülteci operasyonu - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre, saat 03.55'te, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

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